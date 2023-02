La Tunisie exprime sa solidarité avec le Soudan dans son « processus de règlement politique »

La Tunisie est solidaire du Soudan, dans sa tentative de parvenir à la paix et la stabilité durables, ce qui est à même de mettre un terme au conflit en cours, d’en préserver l’unité territoriale et la souveraineté nationale, et de réinstaurer la paix, et la sécurité dans ce pays, a affirmé en substance, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, cité par un communiqué de son ministère.

Participant hier, lundi 06 février 2023, à la réunion ministérielle du Conseil de la paix et de la sécurité de l’Union africaine, qui s’est tenue à distance sous l’égide de l’Afrique du Sud, autour de la situation au Soudan, le ministre a salué la signature par les parties soudanaises, en décembre dernier, d’un accord-cadre, lequel représente une feuille de route claire inhérente au processus de règlement politique.

Le ministre a « formulé le vœu que la nouvelle période transitoire soit couronnée de rapprochement des points de vue, et d’une solution pacifique, durable et fédératrice, à la crise politique », indique la même source.

Le ministre a valorisé « les efforts de médiation menés par l’Union africaine et les Nations-Unies, par l’entremise de la Mission intégrée des Nations Unies pour l’assistance à la transition au Soudan UNITAMS), et l’autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), dans le cadre du mécanisme tripartite, en vue d’appuyer les acteurs soudanais, et faciliter l’opération de transition politique dans ce pays ».

Le ministre a, par ailleurs, exprimé sa « préoccupation envers la dégradation de la situation humanitaire au Soudan, réitérant l’appel à la communauté internationale et aux donateurs, à lui renouveler leur solidarité, et à lever la suspension des aides, afin de permettre à ce pays de faire face aux défis politiques, économiques et sociaux ».

