La Tunisie exprime son soutien sans conditions Ã  la Palestine, et rappelle les carnages de l’entitÃ© sioniste dans les territoires occupÃ©s

La Tunisie exprime son soutien sans conditions à la Palestine, et rappelle les carnages de l’entité sioniste dans les territoires occupés

La Tunisie exprime son soutien total et sans conditions au peuple palestinien.

Dans un communiqué de la présidence en réaction à l’offensive d’envergure et sans précédent dans le conflit israélo-arabe et israélo-palestinien, menée,le samedi 07 octobre, par le mouvement de résistance Hamas contre l’entité sioniste 50 ans après la guerre d’octobre, la Tunisie considère « la lisière de Gaza », terme utilisé par certains médias, comme étant « un territoire palestinien qui ploie sous le joug de l’occupation sioniste depuis des décennies ».

« Il est du droit du peuple palestinien de le récupérer, ainsi que l’ensemble de son territoire. Il est de son droit, aussi, d’instaurer son Etat indépendant ayant pour capitale, al-Quds el-Sherif, première des deux Quibla (direction de prière) et troisième lieu saint de l’Islam », indique la présidence.

La présidence appelle dans ce communiqué, paru le soir du 07 octobre, « toutes les consciences vives dans le monde à se tenir aux côtés du peuple palestinien, et à se remémorer les carnages perpétrés par l’ennemi sioniste contre le peuple arabe et palestinien, voire contre la nation toute entière ».

« Le monde ne devra pas oublier les tueries de l’ennemi à Duma, Bilad el Cheïkh, Dir Yassine, Kafer Qassem, Khan Younes et la mosquée al-Aqsa, a al-Haram al-Ibrahimi et autres. Il ne devra pas oublier, tout autant, les centaines de milliers de Palestiniens déportés, et spoliés de leurs terres. Il devra reconnaitre le droit à la résistance légitime contre l’occupation et ne pas considérer cette résistance, comme une agression, ou une escalade », souligne la présidence.

La Tunisie appelle la communauté internationale « à assumer sa responsabilité historique pour mettre un terme à l’occupation barbare de toute la Palestine, et à l’obstination des forces d ‘occupation sioniste à violer les droits du peuple palestinien, faisant fi de l’ensemble des religions et des valeurs universelles. »

Gnetnews