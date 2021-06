La Tunisie face à une 4ème vague virulente, un nouveau record de contaminations et de décès les dernières 24 heures

La Tunisie entame en ce début d’été une 4ème vague épidémique qui s’annonce virulente. Le ministre de la santé, Faouzi Mehdi, a confirmé, hier mercredi, l’entrée du pays dans une nouvelle vague, illustrée par la recrudescence du nombre des nouveaux cas testés positifs au Covid-19 et la pression sur les hôpitaux.

Selon ses dires, 18 gouvernorats sont concernés par un risque élevé, où la situation pourrait s’aggraver, avec une plus forte circulation du virus, et un nombre des hospitalisations qui augmente. Sept gouvernorats sont déjà face à niveau d’alerte extrêmement élevé (Kasserine, Kairouan, Sidi Bouzid, Béjà, Siliana, le Kef et Jendouba).

Preuve de cette flambée, la Tunisie a enregistré, à la date du mardi 08 Juin, un nouveau record en termes de nouveaux cas de contamination et de décès.

2102 nouvelles contaminations et 103 décès

Selon le communiqué du ministère de la Santé, quelque 2102 nouveaux cas infectés au Covid-19 ont été recensés à cette date, après la parution des résultats de 8109 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 25,92 %.

Le bilan s’élève, désormais, à 360 285 contaminations, sur un ensemble de 1 533 823 analyses en laboratoire.

Parallèlement, l’on compte, à ce stade, 316 004 guérisons, dont 1274 malades qui se sont rétablis, au cours des dernières 24 heures.

Quelque 103 disparitions des suites du Coronavirus ont été signalées à la même date, alourdissant encore plus le bilan à 13 229 décès, depuis le début de la pandémie.

Les hôpitaux sont face à un afflux grandissant de malades, avec 132 nouvelles admissions au cours des dernières 24 heures, portant le nombre à 17 181 patients Covid pris en charge dans les structures hospitalières depuis le début de l’épidémie.

A ce stade, les établissements de soins accueillent 2 305 malades ; 2014 dans les hôpitaux publics, et 291 dans les cliniques privées.

Sur l’ensemble des patients hospitalisés, 415 sont placés en réanimation, et 119 sous respiration artificielle.

