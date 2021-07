La Tunisie face à une vague caniculaire persistante, les températures atteindraient les 46° ce vendredi

La vague caniculaire continue à sévir ; les normales saisonnières sont nettement dépassées.

Les températures seront comprises ce vendredi entre 35 et 40° dans les régions côtières Nord, et entre 41 et 46° dans le reste des régions, avec l’apparition de coups de Siroco.

L’Institut national de météorologie prévoit la formation de foyers orageux sur les hauteurs Ouest, qui seront accompagnés de pluies éparses, avec la possibilité de chute de grêle à des endroits limités, du fait de cette hausse du mercure.

Les vents seront faibles à modérés, leur vitesse atteindrait les 40 Km/ heure près des côtes Est…la mer sera peu agitée à agitée sur les Côtes Est.

