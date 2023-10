« La Tunisie fait face à de nombreux défis à l’intérieur et à l’extérieur » (Kaïs Saïed)

La situation sécuritaire générale dans le pays, ainsi que d’autres thèmes liés à la lutte contre le crime organisé, notamment, celui en rapport avec la commercialisation de drogue, ont été au centre d’une rencontre hier, jeudi 26 Octobre à Carthage, entre le président de la république, Kaïs Saïed, et le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih.

Le chef de l’Etat a appelé à renforcer les patrouilles dans toutes les régions pour sécuriser les citoyens. Comme il a souligné la nécessité que les autorités régionales et locales assument leur entière responsabilité, en vue de parvenir à des solutions aux revendications des citoyens ; tout responsable est redevable d’exemplarité en termes de discipline et de rigueur, a-t-il dit en substance, cité par un communiqué de la présidence.

Saïed a, par ailleurs, affirmé que « la Tunisie fait face à de nombreux défis à l’intérieur et à l’extérieur, le peuple tunisien est conscient quant à la nécessité de les relever, en comptant sur lui même et sur ses propres capacités, en premier lieu ».

Le président de la république a exhorté le ministre de l’Intérieur « a davantage de vigilance, en cette circonstance, où le peuple tunisien exprime son soutien sans condition au peuple palestinien, et son appui illimité afin qu’il recouvre son droit spolié en Palestine, toute la Palestine, d’autant qu’il y a celui qui cherche à s’infiltrer afin qu’il salisse la position constante du peuple tunisien. Outre les files d’attente cachées du mouvement sioniste mondial, rompu à la traitrise et qui n’a d’autre objectif que la destruction des sociétés, et l’implosion des pays ».

