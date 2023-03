« La Tunisie fait face à un complot, la relation avec le Maroc a atteint le point de non-retour » (Tebboune)

Le président algérien, Abdelamjid Tebboune, a déclaré, dans un entretien avec la-Jazzeera, que « la Tunisie fait face à un complot, et l’Algérie se tient à ses côtés, qu’on le veuille ou non ».

Le chef de l’Etat algérien a ajouté que « la relation entre l’Algérie et le Maroc a atteint un point de non-retour », et qu’il regrette que les rapports entre les deux pays voisins aient atteint un tel niveau, signalant que la position de son pays est une réaction.

S’agissant de la position de l’Espagne envers le Sahara Occidental, Tebboune a rétorqué que l’Espagne devait s’en tenir à l’impartialité, considérant l’attitude du gouvernement espagnol comme étant individuelle, celle de Pedro Sanchez, et ce via « des comportements secrets ne le dédouanant pas de ses responsabilités. »

« Le gouvernement espagnol feint oublier être l’ancienne force coloniale du Sahara occidental, et ses responsabilités sont encore engagées », a-t-il indiqué.

Concernant la crise ukrainienne, Tebboune a indiqué que « l’Algérie est habilitée à jouer un rôle de médiation, étant parmi les pays dotés de la crédibilité suffisante pour ce faire ».

Il a déclaré que sa visite en Russie est encore à l’ordre du jour, et interviendrait en Mai prochain à l’invitation du président russe, Vladimir Poutine.

S’agissant de la relation avec la France, Tebboune l’a qualifié de « fluctuante », annonçant le retour imminent de l’ambassadeur algérien à Paris.

Le président algérien a affirmé que « la cause palestinienne est l’affaire principale, et est quasiment une affaire intérieure en Algérie ».

Au sujet de la relation algéro-italienne, il l’a qualifié « de stratégique, d’historique, d’extrêmement solide, et se poursuit depuis les jours de la révolution », « la convention énergétique avec l’Italie comprend l’électricité, le gaz et l’hydrogène, et nous tendons à la mettre en œuvre en coopération avec l’Europe », a-t-il souligné.

Gnetnews