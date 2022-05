La Tunisie gagnerait Ã  relier ses ports avec d’autres pays arabes pour relancer le commerce et se diriger vers d’autres marchÃ©s (Hanafi)

La Tunisie gagnerait à relier ses ports avec d’autres pays arabes pour relancer le commerce et se diriger vers d’autres marchés (Hanafi)

La cheffe du gouvernement, Néjla Bouden, a reçu, hier lundi 30 Mai 2022, à la Kasbah, le Secrétaire Général de l’Union des chambres arabes, Khaled Hanafi, en présence du président de l’UTICA, Samir Majoul.

Khaled Hanafi, qui était reçu auparavant par le président de la république, a déclaré que la rencontre était « fructueuse » et a évoqué de nombreux sujets économiques à l’échelle arabe, annonçant « le retour de l’UTICA au cercle de l’action arabe commune, au sein de l’union des chambres arabes, et valorisant son rôle en matière d’appui du secteur privé ».

Il a ainsi appelé les hommes d’affaires et investisseurs arabes à venir investir en Tunisie.

Khaled Hanafi a ajouté que l’Union étudie l’éventualité de la tenue du congrès des hommes d’affaires et investisseurs arabes en Tunisie, évoquant les perspectives de coopération arabe conjointe, s’agissant notamment de la liaison des ports entre la Tunisie et nombre de pays arabes, ce qui contribue à la relance du commerce maritime interarabe. Chose qui en fera une plateforme pour se diriger vers d’autres marchés prometteurs, à travers des alliances stratégiques génératrices de valeur ajoutée pour les économies arabes.

Il était aussi question de booster les affaires dans les domaines des technologies modernes, en créant de nouveaux pôles dans les régions intérieures, en vue d’y relancer le développement.

Le Secrétaire Général de l’Union des chambres arabes a encore noté que l’union rassemble 22 pays arabes et 16 autres de différents continents, et cherche à tirer profit des expériences et orientations tunisiennes dans de nombreux secteurs économiques et d’investissement.

Gnetnews