La Tunisie « inquiète »après la tentative de coup d’État au Niger, et appelle à la libération du président Bazoum

« La Tunisie suit avec inquiétude les développements dangereux au Niger après la tentative de coup d’État et de prise du pouvoir par la force, dans une action anticonstitutionnelle ».

La Tunisie appelle, dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, « toutes les parties concernées à respecter la légitimité électorale et à préserver la stabilité politique du Niger afin que la situation ne se détériore pas et n’enfonce pas le pays dans un tunnel de tension et d’escalade et accroisse l’instabilité de la région, laquelle connaît déjà des crises politiques, sécuritaires, économiques et sociales ».

« La Tunisie exprime son soutien à l’autorité légitime et démocratiquement élue, et appelle à la libération immédiate du Président de la République, Mohamed Bazoum, et de tous les détenus sans condition, sous le drapeau de l’État de droit, et au retour à la stabilité et à la sécurité ».

Une tentative de coup d’Etat était en cours mercredi au Niger où le président Mohamed Bazoum était retenu par des membres de la garde présidentielle après l’échec des pourparlers.