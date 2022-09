La Tunisie invitÃ©e au sommet mondial de la sÃ©curitÃ© alimentaire Ã  New-York

La Tunisie invitée au sommet mondial de la sécurité alimentaire à New-York

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, a reçu, hier mercredi 14 septembre 2022, Ramatoulaye Bâ Faye, ambassadeur du Sénégal à Tunis, Marcus Cornaro, ambassadeur de l’Union européenne à Tunis, et la chargée d’affaires par intérim à l’ambassade d’Espagne, qui lui ont transmis une invitation pour participer à la table ronde de haut niveau, autour du thème « le sommet mondial de la sécurité alimentaire », qui se tiendra le 20 septembre courant à New-York, en marge de la 77ème session de l’Assemblée générale des Nations-Unies par l’Union européenne, l’Union africaine et le groupe « UN75 Leaders Network ».

Les diplomates qui représentent les parties organisatrices de cette future réunion, ont évoqué l’importance de la participation tunisienne à ce rendez-vous de haut niveau, et de présenter sa vision quant au rôle de l’action multilatérale, en matière d’étude de la question de sécurité alimentaire, l’un des principaux défis auxquels les peuples du monde entier sont confrontés à l’heure actuelle.

Le ministre des Affaires étrangères, Otnman Jarandi, a souligné « l’importance de la conjugaison des efforts internationaux en vue de parvenir à des solutions collectives à la question de sécurité alimentaire, dont les répercussions dépassent les aspects social et économique pour représenter une menace réelle pour la paix et la stabilité dans le monde ».

Jarandi a appelé à « la nécessité de mettre à profit les efforts internationaux et les mécanismes d’action multilatérale, en vue de régler les causes de cette crise, de mettre un terme à la guerre russo-ukrainienne et de parvenir à la sécurité et la stabilité dans la région ».

Gnetnews