La Tunisie invitée d’honneur du festival de « la Mère idéale », prévu début Mai à Louxor, en Egypte

La ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Séniors a annoncé, ce mardi 25 avril, que la Tunisie a été choisie en tant qu’invitée d’honneur du Festival international de la Mère idéale, qui se tiendra, dans sa septième session, le 3 mai 2023 à la place du temple de Karnak à Louxor, en Égypte.

Dans une déclaration médiatique, en marge de la cérémonie du lancement du document de référence pour les processus de réintégration des enfants de retour des zones de conflit, elle a affirmé que le comité d’organisation du festival International de la Mère Idéale célébrera l’expérience tunisienne dans le domaine de la famille et mettra en lumière les caractéristiques de l’approche tunisienne, en termes de mécanismes d’autonomisation économique et sociale des mères et du soutien qui leur est fourni, pour assurer une éducation saine et équilibrée des enfants.

Amel Belhaj Moussa a annoncé qu’elle prononcera une allocution au nom de la Tunisie, lors d’une table ronde sur « La femme arabe : autonomisation et réalisation entre les défis du présent et les aspirations de l’avenir » organisée par l’Université de Louxor en coopération avec Fondation Mohammed Bin Rashid Al Maktoum pour les actions caritatives et humanitaires, et l’institution Mechwar de développement, avec la participation d’un groupe de chercheuses égyptiennes et leur homologue tunisienne Hajer Khanfir.

Samia Mallouch, candidate de la Tunisie sera honorée lors de ce festival, et présentera son témoignage, en tant que mère tunisienne, ayant accueilli des enfants des villages de SOS.

Une soirée spéciale Tunisie sera organisée à cette occasion, avec au programme, des activités culturelles et d’animation, pour présenter le patrimoine tunisien et promouvoir l’image de la Tunisie en présentant des documentaires, des dépliants et un passage poétique sur la mère, assuré par le poète Mohamed Ghozzi.