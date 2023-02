La Tunisie : La transition vers une économe bas carbone examinée par le comité mixte tuniso-français

Le comité mixte sectoriel tuniso-français pour le développement des investissements dans les deux pays, s’est tenu hier, mercredi 01er février. A l’ordre du jour : La consolidation de la coopération dans le domaine de réduction des émissions carbone, et l’accélération de la transition écologique, face aux changements climatiques, qui représentent, désormais, un risque pour le développement économique et humain.

Présidée par le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, la réunion a permis de présenter la stratégie de développement bas carbone à l’horizon 2050, et les stratégies devant être adoptées pour atteindre les objectifs fixés, lors des différents sommets et manifestations internationales, en relation avec les changements climatiques, indique ce jeudi un communiqué du même département.

Les participants du secteur privé ont réclamé « une interaction rapide de la part des administrations concernées, en matière de simplification des procédures inhérentes à la production des énergies renouvelables, de construction des stations de traitement des eaux usées, de recyclage de déchets, en utilisant des technologies développées et modernes en la matière ».

Le ministre de l’Economie a appelé à « la nécessité de poursuivre les concertations et le dialogue entre organismes publics et privés, tunisiens et français, ce qui est à même de favoriser l’instauration de partenariats constructifs entre les différentes parties, de faire avancer la mise en application de la stratégie nationale de transition énergétique et écologique, et de poser les fondements de la transition vers une économie verte, laquelle constitue l’une des principales orientations de la vision stratégique, Tunisie 2035, et du plan de développement 2023 – 2025 ».

Cette session s’est tenue, en présence de la directrice de coopération économique à l’ambassade de France à Tunis, et des représentants de nombreux ministères, organismes, entreprises publiques et privées, ainsi que des responsables d’administrations et d’entreprises privées françaises, ayant participé visioconférence.

