La Tunisie lance une expÃ©rimentation de marquage routier pour renforcer la sÃ©curitÃ© sur les routes

La Tunisie lance une expérimentation de marquage routier pour renforcer la sécurité sur les routes

Le ministère de l’Équipement et de l’Habitat a lancé une initiative visant à améliorer la sécurité routière sur les routes en introduisant un champ d’essais pour le marquage horizontal, conforme aux normes internationales et tunisiennes.

Ce projet pilote a été entrepris par la Direction de l’Exploitation des Routes de la Direction Générale des Ponts et Chaussées du ministère. L’autoroute Tunis-Bizerte a été choisie pour cette expérimentation en raison de ses conditions favorables, notamment en termes de trafic quotidien, du nombre de voies et de l’état de la route.

Le marquage horizontal comprend des signalisations peintes sur la chaussée telles que les lignes blanches ou jaunes, les séparateurs de voies, les flèches et autres symboles destinés à guider les conducteurs et les usagers de la route.

Pour assurer le succès de cette expérimentation, une coordination a été mise en place avec tous les intervenants du secteur, y compris les fabricants de peinture, les entreprises exécutantes et les centres de tests. Des experts nationaux et internationaux, désignés par la Banque Européenne d’Investissement, apportent également leur soutien technique. L’autoroute a été équipée d’un compteur automatique capable de dénombrer les passages de roues en chaque point de la chaussée. Plus de 40 combinaisons de peinture et de granulats de verre seront testées sur cette route.

Les travaux de cette expérimentation s’étaleront sur quatre jours, avec un suivi de la peinture appliquée sur une année. Ce suivi permettra de préparer une certification de qualité pour la peinture acceptée et de réviser les cahiers des charges pour le marquage horizontal des routes.

Des techniques modernes, telles que les revêtements thermoplastiques, qui offrent une durée de vie plus longue et une meilleure résistance à l’usure due aux conditions climatiques et au trafic intense, seront également testées.

Gnetnews