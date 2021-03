La Tunisie, les Emirats et l’Arabie Saoudite ont des satellites à bord de Soyouz, aux côtés des grands de ce monde

L’agence spatiale russe, Roscosmos, a annoncé le décollage ce lundi 22 Mars de la fusée Soyouz 2.1, du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, avec à son bord 38 satellites de 18 pays, dont trois pays arabes : Tunisie, Emirats et Arabie Saoudite.

Soyouz mettra en orbite, également, des satellites d’Allemagne, de Corée du Sud, du Japon, du Canada, de l’Argentine, d’Italie et d’autres pays, rapporte le site de la Russie aujourd’hui.

Le premier satellite tunisien, spécialisé dans l’Internet des choses, fait partie des satellites lancés ce aujourd’hui vers l’espace.

Challenge One est le premier satellite arabe et africain, conçu et développé par des compétences locales, et des ingénieux de Telnet, groupe d’Ingénierie et conseil en technologie.

Gnetnews