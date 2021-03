Tunisie : Le 1er satellite tunisien, Challenge One, lancé avec succès ce lundi, à bord de la fusée Soyouz à partir du Kazakhstan

Le satellite tunisien Challenge One a été lancé ce lundi 22 Mars, à 7h 7 minutes bord de la fusée russe Soyouz.

La fusée russe Soyouz a décollé ce matin du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, pour mettre en orbite 38 satellites étrangers, dont le satellite tunisien, Challenge One.

Le lancement de la fusée qui était censé intervenir samedi dernier, a été reporté, par l’agence spatiale russe, Roscosmos, pour mauvaises conditions météorologiques.

Ce évènement spatial de premier ordre a été retransmis en direct au siège du groupe Telnet aux Berges du Lac, en présence du président de la république, Kaïs Saïed, et du directeur général de Telnet Holding, Mohamed Frikha.

La mission du satellite tunisien Challenge One durerait de 5 à 7 ans, et couvrira la superficie de la terre encore non couverte par Internet. La vitesse de ce satellite est de 7,5 km/ seconde, et sera mis sur orbite à 550 km.

Challenge One est à 100 % tunisien, il a été conçu et développé par des ingénieurs tunisiens et des moyens tunisiens.

Ce satellite est spécialisé dans l’Internet des choses Internet Of Things, et utilise le protocole LoRa, de connexions spatiales.

