La Tunisie maintient sa maîtrise de l’épidémie, avec un œil sur une Europe submergée qui ferme et se reconfine

Le variant Omicron continue à affoler les autorités politiques et sanitaires en Europe. Confrontés à une explosion des cas, plusieurs pays du vieux continent ont renoué avec restrictions drastiques et confinement, de peur des pires scénarios.

La Tunisie qui réussit jusque-là à maîtriser sa situation épidémique, se prépare à un éventuel revirement de la situation, d’autant que le péril est à nos portes, avec cette nouvelle vague qui sévit chez nos voisins de la Rive Nord, a fortiori qu’elle a choisi de ne pas fermer ses frontières, en application des recommandations de l’OMS.

Le gouvernement et le comité scientifique poursuivent leur plaidoyer infatigable en faveur du respect des gestes barrières et des mesures de prévention, ainsi que de la vaccination, à deux jours de l’entrée en vigueur de l’obligation du Pass vaccinal pour l’accès aux espaces publics, administration et autres entreprises publiques et privées.

178 nouveaux cas, et 5 décès

Entretemps, le ministère de la Santé a recensé à la date du 18 décembre 178 nouveaux cas de contamination par le Coronavirus, après la parution des résultats de 5432 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 3,28 %.

Le bilan s’élève, désormais, à 721 031 cas de contamination sur un ensemble de 3 268 283 analyses en laboratoire.

Au cours des dernières 24 heures, 202 malades se sont déclarés rétablis, portant le total à 694 052 guérisons.

05 décès sont à déplorer à la même date, portant le bilan à 25 470 morts des suites du Coronavirus.

Les établissements de soins publics et privés accueillent, à ce stade, 217 patients ; 76 sont placés en réanimation et 12 sous respiration artificielle.

Gnetnews