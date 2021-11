La Tunisie maintient sa maÃ®trise de l’Ã©pidÃ©mie et anticipe les risques du rebond en Europe

La Tunisie maintient sa maîtrise de l’épidémie et anticipe les risques du rebond en Europe

La Tunisie a certes réussi à venir à bout du Coronavirus, avec une amélioration de la situation épidémique qui s’inscrit dans la durée, les choses ne sont guère irréversibles, et l’inquiétude reste entière face au rebond de l’épidémie en Europe. Nonobstant un important taux de vaccination de leur population, des pays comme la France, l’Allemagne, la Grande Bretagne, l’Autriche etc., se heurtent de nouveau à une recrudescence du nombre des contaminations, et l’OMS considère désormais le vieux continent comme l’épicentre de la pandémie.

Les autorités tunisiennes ont déjà durci les restrictions au niveau des frontières terrestres, maritimes et aériennes, pour éviter que de nouveaux variants ne soient introduits sur le territoire national. Elles continuent à maintenir l’alerte et à anticiper les éventuels risques de la flambée européenne.

Une réunion a ainsi rassemblé, hier, mercredi, au siège du ministère de la Santé, des représentants de ce même département avec leurs homologues du ministère du Tourisme et de l’Artisanat, en vue d’examiner le protocole sanitaire du tourisme tunisien, en matière de lutte contre le Coronavirus.

La réunion a planché sur les mesures préventives, face à l’évolution de la situation épidémique dans le monde, et la nécessité d’être davantage prudent, en vue d’empêcher l’entrée de nouvelles souches du Covid-19 dans notre pays, même si le nombre des contaminations a enregistré un recul important sur le plan national, et que la situation épidémique s’est améliorée, indique le ministère de la Santé sur sa page officielle.

120 cas et deux nouveaux décès

Le même ministère a recensé à la date du 09 novembre 120 nouveaux cas de contamination par le virus, après la parution des résultats de 3867 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 3,10 %.

Le bilan passe, désormais, à 715 396 contaminations sur un ensemble de 3 109 500 analyses en laboratoire.

156 personnes ont été déclarées guéries à la même date, portant le total à 689 089 guérisons.

Les dernières 24 heures ont vu la survenue de 02 décès, portant le bilan à 25 294 morts des suites du covid-19.

Quelque 176 malades sont alités dans les établissements de soins publics et privés ; 53 sont placés en réanimation et 14 sous respiration artificielle.

