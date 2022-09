La Tunisie mÃ¨ne des discussions avec la banque mondiale en vue du lancement d’une ligne de crÃ©dit au profit des PME

La Tunisie mène des discussions avec la banque mondiale en vue du lancement d’une ligne de crédit au profit des PME

Les négociations sont en cours, actuellement, entre la Tunisie et la banque mondiale au sujet de la mise en place d’une ligne de crédit, à compter de l’année 2023, d’une valeur de 50 millions de dollars, au profit des institutions financières tunisiennes, en vue de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises (PME), aux crédits, et d’en préserver la pérennité, dans un contexte de ralentissement de l’activité économique.

Dans une déclaration à la TAP, le directeur du financement et des relations extérieures à la banque centrale de Tunisie (BCT), a indiqué que la ligne de crédit en question, qui sera gérée par la banque centrale, sera ouverte au profit de six institutions financières au moins, dont les banques, les institutions de leasing, et les établissements de micro-financement.

Il a, encore fait savoir, que la ligne de financement vise les institutions financières, qui consacrent un portefeuille d’investissement financier pour les PME d’une valeur non moins de 20 %.

Le responsable a expliqué, lors d’une conférence organisée à distance destinée à présenter les parties, composantes et conditions de la ligne de crédit, que celle-ci vise à atténuer les répercussions de la crise sanitaire, à travers un appui direct des PME, considérées comme étant pérennes, et assurant des emplois durables.

Il s’agit aussi de renforcer l’investissement privé à travers la facilitation de l’accès des PME aux crédits bancaires, et la création de nouvelles opportunités pour l’emploi.

Gnetnews