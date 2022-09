La Tunisie met en garde contre les répercussions de la crise alimentaire sur des millions d’humains

La Tunisie a mis en garde, dans son message au sommet mondial sur la sécurité alimentaire, contre « les répercussions de la conjoncture difficile que traverse le monde, face aux menaces réelles pour la sécurité alimentaire de millions d’humains, qui se sont accentuées du fait de la pandémie du Coronavirus, des changements climatiques et de la crise russo-ukrainienne, ce qui a affaibli la capacité des pays en voie de développement à se rétablir et à réaliser l’agenda 2030 du développement durable ».

Participant à ce sommet organisé à l’appel de l’Union africaine, de l’Union européenne, du groupe UN75 Leaders Network et des Etats-Unis à New York, en marge de la 77ème Assemblée Générale des Nations-Unies, Othman Jarandi a relayé l’appel de la Tunisie « en faveur de mesures exceptionnelles urgentes pour contrer les répercussions de la crise alimentaire, faire face à la hausse des prix de l’énergie, et faciliter l’accès au financement ».

Tunis a réitéré son appel à la communauté internationale, notamment le G 7, le G 20 et les institutions financières internationales, « à mettre la crise alimentaire mondiale en tête de ses priorités, et à appuyer les efforts multilatéraux pour garantir la sécurité alimentaire, à travers un soutien urgent aux pays touchés, notamment ceux surendettés ».

La Tunisie a prôné une meilleure gouvernance de la dette, conformément à de nouvelles approches de développement, tenant compte des spécificités et des besoins des pays.

Gnetnews