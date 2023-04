La Tunisie mise sur l’attraction des touristes arabes et issus des pays du Golfe

La stratégie visant à promouvoir la destination tunisienne auprès des marchés arabes et du Golfe a été au centre d’une séance de travail qui s’est tenue hier, jeudi 06 avril, sous la présidence du ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine.

L’acheminement vers ces marchés est parmi les priorités impérieuses de la prochaine période, a-t-on souligné lors de cette réunion.

La Tunisie pourrait fournir un produit et une offre touristique, répondant aux aspirations et aux demandes du touriste arabe et celui issu des pays du Golfe. D’autant que celui-ci cherche, désormais, à vivre l’expérience, à prendre connaissance des habitudes, traditions et legs civilisationnel et culturel, indique le ministère du Tourisme dans un communiqué en écho à cette rencontre, rappelant qu’une liaison aérienne existe avec la plupart de ces pays.

Il a été aussi question de l’importance de nouer des contacts avec les Tunisiens résidant dans ces pays, dans le cadre de la mise en oeuvre de programmes de promotion là-bas.

