La Tunisie mise sur une croissance de 4 % en 2021 (KoÃ´li)

La Tunisie mise sur une croissance de 4 % en 2021 (Koôli)

Le ministre de l’Economie, des Finances et de l’appui à l’investissement, Ali Koôli, a affirmé ce mardi 24 novembre, que le gouvernement tablait sur une croissance de 4 % pendant l’année 2021.

Lors d’une audition au sein de la commission des Finances, de la planification et du développement à l’Assemblée, il a indiqué que « ce taux de croissance semblait logique, après le recul constaté en 2020, a fortiori avec la reprise des secteurs du phosphate, du pétrole et du tourisme ».

Il a ajouté que le gouvernement avait élaboré ses prévisions, selon le taux de change du dinar par rapport au dollar en septembre 2020, et le cours du pétrole en septembre 2019.

Selon ses dires, les priorités du gouvernement sont l’appui au secteur de la santé, la promotion des attributs d’une vie décente pour les Tunisiens, et le soutien aux entreprises économiques en Tunisie. « Tout cela repose sur le retour de confiance auprès du citoyen, et des investisseurs tunisien et étranger », a-t-il dit.

Gnetnews