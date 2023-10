« La Tunisie n’a d’autre choix que de relever les défis, par ses propres moyens, sans accepter la tutelle de quiconque » (Saïed)

« La Tunisie fait face à des défis socio-économiques et financiers, nous n’avons d’autre choix que de les relever par nos propres moyens, en comptant sur nous mêmes, nos ressources et les choix de notre peuple ; il n’y a pas lieu d’accepter une quelconque tutelle, de qui que ce soit », a affirmé le président de la république.

Recevant hier, mardi 17 Octobre, le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, autour de l’action du gouvernement les tous derniers jours, et son programme d’activités la prochaine période, Saïed a appelé « à accélérer les opérations d’audit des recrutements en vue d’assainir l’administration, et de questionner celui qui bloque les projets qui n’ont pu être réalisés, alors que l’argent qui leur est alloué existe ».

Saïed a appelé « à demander des comptes à celui qui se dresse en tant que pierre d’achoppement, ou manque à ses devoirs, étant donné que l’on mène une guerre de libération nationale, et nous n’avons d’autre choix, que la victoire ».

La rencontre a, longuement, évoqué la guerre de libération menée par le peuple palestinien, lequel fait face aux formes de génocide et de déportation les plus horribles. Près de 64 % des martyrs et blessés, sont des femmes et des enfants, avec la coupure d’eau et d’électricité, en visant de jour, comme de nuit, les maisons et les hôpitaux.

Les sionistes ont commis des tueries et des carnages, à chaque carnage, ils se présentent comme victimes, et trouvent ceux qui les appuient, sans en avoir cure des droits de l’homme ou du droit humanitaire international, a déploré, en substance, le chef de l’Etat, cité par un communiqué de la présidence.

« L‘on vit un tournant historique à l’intérieur et à l’extérieur, toutes les forces nationales, à l’intérieur, devront être au rendez-vous avec l’histoire ; toute conscience vive dans le monde, devra se tenir aux côtés du droit du peuple palestinien, en vue de recouvrer son droit spolié sur l’ensemble de la terre de la Palestine », a-t-il souligné.

Le mouvement sioniste qui a arrangé à la fin du 19ème siècle la déclaration de Balfour, est en train d’arranger une nouvelle déportation du peuple palestinien. Mais si la Nekba (grande catastrophe) de 1948 a eu lieu, le peuple palestinien et la nation toute entière, sauront contrer cet arrangement et les tentatives de déportation forcée, a-t-il asséné.

