La Tunisie n’aura pas une loi des finances en 2022, mais un dÃ©cret financier (SaÃ¯dane)

L’économiste, Ezzeddine Saïdane, a affirmé ce vendredi 24 décembre, que la Tunisie n’allait pas avoir une loi des finances cette année, mais un décret financier, qui paraîtra au Journal Officiel.

Dans une déclaration à Shems, l’expert a expliqué que pour la première fois dans l’histoire de la Tunisie, le projet de loi de finances n’a pas été discutée, et adoptée par le pouvoir législatif, étant donné que la Tunisie vit une situation exceptionnelle.

Selon son analyse, l’application de la loi des finances 2022 sera quasi-impossible, et il faudrait y introduire des changements, comme la masse salariale, et la privatisation des entreprises publiques, outre l’absence d’un programme et d’un diagnostic unique.

Il a ajouté qu’il n’y pas plus de liquidités en Tunisie, à présent, car toutes les capacités de l’appareil bancaire et financier ont été épuisées.

Il est, par ailleurs, quasi-impossible d’obtenir des ressources extérieures, du fait de l’absence d’un accord avec le FMI, d’autant que la Tunisie n’a pas tenu ses engagements en termes de réformes réclamées par le fonds monétaire international. Sans un accord avec le FMI, l’Etat tunisien ne pourra pas mobiliser des ressources.

Le décret-loi portant sur le projet de loi de finances de l’année 2022 a été adopté hier en Conseil des ministres, le président de la république, Kaïs Saïed, a évoqué des contraintes contenues dans le texte, vu le legs lourd de la dernière décennie.

