« La Tunisie ne devra pas être laissée entre les mains des Russes et des Chinois » (Tajani)

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères italien, Antonio Tajani, a affirmé, ce mercredi 26 avril, le besoin d’une présence politique et financière des Etats-Unis et de l’Europe en Tunisie, qui souffre d’une situation économique difficile.

Dans une déclaration hier mardi, Tajani a indiqué que « la faute que l’Occident ne devra pas commettre, et je l’ai dit au Secrétaire d’Etat, Antony Blinken, il ne faudrait pas laisser la Tunisie entre des mains russes et chinoises », en allusion à l’achoppement des négociations entre les autorités tunisiennes et le fonds monétaire international (FMI), rapporte l’agence de presse italienne, AKI.

Il a réitéré que l’Italie fait de son mieux, en vue de débloquer le financement pour la Tunisie, de la part du fonds monétaire international, et éviter une crise financière.

« La proposition que nous avons présentée à l’Union européenne, au Fonds monétaire international (FMI), et aux Etats-Unis, est le déblocage immédiat d’une première tranche du prêt du FMI, estimé à 1.9 milliard de dollars, en préconisant les 2ème et 3ème tranches, sur la base des réformes que ce pays, aura mis en oeuvre ».

Gnetnews