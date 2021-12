« La Tunisie ne peut être assainie que par une justice équitable » (Kaïs Saïed)

Le président Kaïs Saïed a présidé ce jeudi 30 décembre à Carthage, la réunion du Conseil des ministres.

Le Conseil a écouté deux exposés, le premier porte sur la situation sanitaire et les préparatifs pour faire face aux éventuelles évolutions de l’épidémie ; le second concerne l’approvisionnement en produits de base et la maîtrise des prix.

Le conseil a adopté un projet de décret amendant et complétant le décret n’o 420 de l’année 2008, portant organisation de la profession de greffiers des tribunaux de type judiciaire, et les conditions d’octroi de postes fonctionnels en leur sein, et les dépositions.

Le chef de l’Etat a présenté, en préambule, ses vœux à l’ensemble des citoyens à l’occasion du nouvel an, prônant « la construction d’un avenir meilleur pour la Tunisie, rompant avec les années difficiles qu’elle a traversées, et la débarrassant des ténèbres ayant régné ».

« L’on ne reviendra pas sur les constantes », a souligné le chef de l’Etat, affirmant « la nécessité de poursuivre le travail avec la même détermination pour désavouer les affabulations et les mensonges, contrer toutes les tentatives d’atteinte à l’Etat tunisien et prendre les décisions attendues par le peuple tunisien souverain ».

Au sujet du Conseil supérieur de la Magistrature, il a indiqué que « tout le monde savait comment la loi le régissant a été élaborée », pointant « l’ingérence de plusieurs parties et forces de pression ».

Il a indiqué qu’ »on ne pouvait assainir le pays que par une justice équitable », appelant « les magistrats honorables à contribuer à instaurer la justice, et à assainir le pays ».

Il a, par ailleurs, appelé « à revoir le régime administratif à l’intérieur des tribunaux, afin que la justice se remette des dépassements qui se sont produits dans nombre de tribunaux ».

