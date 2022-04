La Tunisie œuvre à attirer 4 millions de touristes cette année (ministre)

Le ministre du Tourisme, Moez Belhassine, a déclaré ce mercredi 27 avril que les indicateurs de la saison touristique sont positifs, après une période extrêmement difficile de la pandémie du Coronavirus, ayant paralysé totalement le secteur.

Dans un entretien accordé à Mosaïque, Belhassine a évoqué une hausse des indicateurs jusqu’au 20 avril de 128 %, par rapport à la même période de l’année 2021. L’on œuvre en collaboration avec toutes les parties concernées à réaliser entre 50 et 60 % des indicateurs de 2019, qui est considérée comme étant une année de référence, a-t-il dit.

Moez Belhassine a, par ailleurs, indiqué que « les touristes russes représentaient 6 % des arrivants en Tunisie en 2019, mais face à la situation actuelle et à la guerre entre la Russie et l’Ukraine, le travail est en cours pour trouver des possibilités et des opportunités dans d’autres marchés, en rétablissant la confiance auprès de nos partenaires ».

Le ministre a insisté sur le tourisme intérieur, qui est extrêmement important, appelant à « la nécessité de donner la priorité au citoyen tunisien, qu’il soit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays ».

S’agissant des prévisions au sujet des arrivées de touristes, il a rétorqué que son ministère œuvre à réaliser la moitié de ce qui a été fait en 2019, au cours de laquelle, quelque 9,4 millions de touristes se sont rendus en Tunisie, un chiffre record, soit environ 4 millions de touristes.

Les efforts vont se concentrer sur les marchés algérien et libyen, a-il fait savoir.

