La Tunisie ouvre une enquÃªte judiciaire sur lâ€™attaque de Nice

La Tunisie ouvre une enquête judiciaire sur l’attaque de Nice

Le porte-parole et substitut du procureur du tribunal de première instance de Tunis, Mohsen Dali, a déclaré, hier au JT de 20 heures d’el-Wataniya, que le parquet du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme de Tunis avait diligenté une enquête jeudi, autour d’un acte terroriste, ayant été commis en dehors des frontières et fait des morts et blessés ; dont l’auteur présumé serait un Tunisien.

L’enquête a été ouverte suite à l’attaque ayant visé des personne dans une église à Nice, qualifiée par les autorités françaises de « terroriste », en présence de données sur l’identité de l’auteur, selon lesquelles, il serait de nationalité tunisienne, a-t-il encore fait savoir dans une déclaration à la TAP.

Le parquet du pôle antiterroriste de Tunis a confié l’enquête à une brigade sécuritaire spéciale, pour mener les investigations nécessaires, a-t-il ajouté.

Selon les autorités judiciaires françaises, un Tunisien de 21 ans serait l’auteur présumé de l’attaque à l’arme blanche survenue hier dans une église à Nice, ayant fait trois morts.

La Tunisie avait condamné hier soir, avec fermeté cet acte terroriste.

Gnetnews