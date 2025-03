La Tunisie participe à la réunion extraordinaire de l’OCI sur la situation en Palestine

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Mohamed Ali Nafti, conduira la délégation tunisienne à la réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), qui se tiendra le 7 mars 2025 au siège du Secrétariat général de l’organisation à Djeddah.

Cette réunion sera consacrée à l’examen de l’agression continue contre le peuple palestinien et des appels à son déplacement, dans le but d’adopter une position commune des États membres sur les moyens de soutenir la cause palestinienne et de défendre ses droits légitimes.

En marge des travaux, Mohamed Ali Nafti tiendra plusieurs rencontres bilatérales avec ses homologues des pays islamiques afin d’aborder les relations entre la Tunisie et ces États, ainsi que les principaux dossiers régionaux et internationaux d’intérêt commun.

Gnetnews