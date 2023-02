La Tunisie participe au Salon Gulfood Ã  DubaÃ¯, Ã  travers deux importants pavillons

La Tunisie participe au Salon Gulfood à Dubaï, à travers deux importants pavillons

La Tunisie participe, pour la 16ème fois consécutive, au salon de l’agroalimentaire, Gulfood, organisé du 20 au 24 février 2023, à Dubaï (Emirats arabes unis).

La participation tunisienne, organisée par le centre de promotion des exportations (CEPEX), compte 31 entreprises exposant leurs produits, à l’instar des dattes, de la pâte alimentaire, des conserves (harissa, tomate, et sardine), des biscuits, outre les jus, les fromages, les pâtisseries, la margarine, les huiles végétales et autres…

Le pavillon tunisien couvre une superficie de 255 m2. Un autre pavillon est consacré aux exposants tunisiens d’huile d’olive, indique le CEPEX dans un communiqué.

Le Centre technique de l’emballage et du conditionnement (PACKTEC) organise, ainsi, la participation de,dix entreprises tunisiennes exportatrices d’huile d’olive, sur un espace d’exposition de 192 m2 ; le but étant de promouvoir les exportations de ce produit tunisien des plus prisés.

Des espaces publicitaires ont été, également, réservés pour les affiches sur la participation tunisienne ; un fascicule en anglais, comportant des données sur les exposants sera distribué aux visiteurs et professionnels.

Gulfood draine, en effet, plus de 100 mille visiteurs professionnels sur un espace d’exposition de plus de 100 mille m2.

La participation tunisienne offre « une opportunité exceptionnelle pour la consolidation du partenariat, et de liens fructueux, ainsi pour l’amélioration du positionnement de l’huile d’olive mise en bouteille, et du produit tunisien, en général sur le marché extérieur. »

La participation tunisienne offre une occasion aux exposants tunisiens de rencontrer les importateurs, et distributeurs, et nouer de nouveaux liens commerciaux avec des clients à travers le monde, notamment des pays de l’Est de l’Asie pour les dattes, et de l’Amérique du Nord, du Sud pour l’huile d’olive, outre le fait de profiter de leur présence pour signer des contrats avec les espaces commerciaux et nouer des contacts avec les représentants commerciaux aux Emirats.

Gnetnews