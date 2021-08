La Tunisie participe ces lundi et mardi à Alger à une réunion des pays du voisinage libyen

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, prend part ces lundi et mardi, 30 et 31 Août à Alger, à la réunion ministérielle de concertation des pays du voisinage libyen.

Jarandi rencontrera, à cette occasion, les participants à cette réunion et les responsables onusiens, et s’entretiendra avec son homologue libyenne, Nejla Mangouch autour des frontières terrestres entre les deux pays et d’autres questions liées aux relations bilatérales, indique un communiqué du département du Nord-Hilton.

Selon des sources médiatiques concordantes, les chefs de diplomatie de 07 pays prennent part, à partir de ce lundi à la capitale algérienne, à cette réunion pour examiner les moyens d’une sortie de crise en Libye.

Outre l’Algérie, et la Libye, seront présents à cette réunion la Tunisie, l’Egypte, le Soudan, le Tchad, le Mali, ainsi que des représentants de l’Union africaine et des Nations-Unies.

Plusieurs points sont à l’ordre du jour de cette réunion, en prime la tenue des élections à leur date prévue à la fin de l’année en cours, les moyens d’aplanir les différends entre les protagonistes libyens, et la mise en place d’un nouveau mécanisme pour la période post-électorale, en aidant la Libye à installer ces nouvelles institutions, et à amorcer sa reconstruction.

Les acteurs libyens devront réaffirmer, lors de cette réunion, leur engagement en faveur des résultats de la conférence de Berlin, notamment le départ des mercenaires, et des forces étrangères, l’embargo sur les armes et le refus de l’ingérence étrangère.

Gnetnews