La Tunisie participera au Sommet des pays des non-alignés en octobre à Belgrade

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, s’est entretenu hier mardi 21 septembre avec son homologue serbe, Nikola Selaković, en marge de sa participation aux réunions de haut niveau de la 76ème session de l’Assemblée Générale des Nations-Unies.

Cette rencontre a porté sur « les relations d’amitié et de coopération privilégiées entre la Tunisie et la Serbie, et les moyens de les raffermir, notamment à travers la tenue d’une réunion de haut niveau de la commission mixte à la prochaine période, et la consolidation des concertations politiques entre les deux pays », indique ce mercredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

La Tunisie prendra part au sommet des pays des non-alignés, prévu en Octobre 2021 à Belgrade, qui coïncide avec la commémoration du 60ème anniversaire de la première conférence de ce mouvement.

Pour sa part, la Serbie sera présente au Sommet de la Francophonie qui se tiendra en novembre 2021 à l’Île de Djerba, en Tunisie.

Nikola Selaković a annoncé l’intention de son pays de livrer à la Tunisie une deuxième cargaison de vaccins anti-Coronavirus, la semaine prochaine.

Gnetnews