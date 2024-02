La Tunisie plaide pour la révision de la gouvernance financière mondiale

Le Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mounir Ben Rjiba, a conduit la délégation tunisienne à la session ministérielle de la Conférence de haut niveau sur les pays à revenu intermédiaire qui s’est tenue les 5 et 6 février 2024 à Rabat.

Organisée par le Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des résidents marocains à l’étranger, en coopération avec la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), la conférence a été l’occasion de souligner les défis auxquels font face les pays à revenu intermédiaire et les solutions appropriées pour les relever et pour mieux opérationnaliser leurs processus de développement durable.

Le Secrétaire d’État a insisté, dans son allocution, sur l’importance de renforcer les efforts collectifs pour élaborer des solutions efficaces et innovantes aux divers défis auxquels sont confrontés aujourd’hui les pays à revenu intermédiaire, contribuant ainsi à la réalisation de leurs objectifs de développement durable à l’horizon 2030.

Ben Rjiba a noté, en particulier, la nécessité d’œuvrer davantage en vue de faciliter l’accès de ces États aux marchés mondiaux notamment à travers la simplification des conditions d’accès aux mécanismes de financement.

Il a également souligné la nécessité de réformer l’architecture financière internationale et de revoir le modèle de gouvernance financière mondiale en vue d’établir un système efficace et équitable en mesure de contribuer à combler le déficit de financement.

Dans le même ordre d’idées, le Secrétaire d’État a mis l’accent sur la nécessité de continuer d’œuvrer afin de surmonter les obstacles en vue de récupérer les avoirs spoliés pour les populations concernées et mettre à la disposition de ces États des fonds supplémentaires pour le développement.