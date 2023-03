La Tunisie pointe les propos « disproportionnés » de Josep Borrell, et invoque « la résilience » du peuple tunisien au fil de l’histoire

« Les Tunisiens ont pris connaissance et certainement bonne note de la déclaration faite par le Haut Représentant de l’Union Européenne pour les Affaires Etrangères et la Politique de Sécurité, le 20 mars 2023, jour de la fête Nationale de la Tunisie, et qui coïncide avec la fête de la Francophonie, dont la Tunisie est co-fondatrice, et Présidente en exercice », affirme ce mardi 21 Mars, le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, dans un communiqué.

Les propos prononcés sont disproportionnés tant au vu de la résilience bien établie du peuple tunisien tout au long de son histoire, que par rapport à une menace migratoire vers l’Europe en provenance du sud, ajoute-t-il.

« Ces propos sélectifs continuent d’ignorer toute responsabilité dans la situation qui a prévalu en Tunisie et ailleurs, notamment depuis 2011 et jusqu’au 25 juillet 2021 ».

Saluant le soutien constructif de plusieurs partenaires dont l’Italie voisine, la Tunisie reste ouverte à un partenariat responsable, respectueux, et d’égal à égal avec tous ses partenaires, comme reflété, en grande partie, par le communiqué du Conseil des Affaires Etrangères de l’Union Européenne, du même jour, conclut le département du Nord-Hilton.

Le Haut Représentant de l’Union Européenne pour les Affaires Etrangères et la Politique de Sécurité avait déclaré hier, au terme de la réunion du Conseil de l’Union européenne pour les Affaires étrangères que la situation en Tunisie est très dangereuse ». Si la Tunisie s’effondre, cela risque de provoquer des flux migratoires vers l’UE et entrainer une instabilité dans la région MENA.