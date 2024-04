Tunisie : Le ministÃ¨re du Commerce annonce la baisse des prix des tourteaux de Soja

Tunisie : Le ministère du Commerce annonce la baisse des prix des tourteaux de Soja

Le ministère du Commerce et du développement des exportations annonce, ce vendredi 26 avril 2024, la baisse des prix des tourteaux de Soja, produits localement, à 80 dinars/ Tonne.

Dans un communiqué destiné aux intervenants, au niveau des circuits de production et de distribution des aliments pour bétail, et des agriculteurs, le ministère du Commerce annonce la poursuite de la baisse décidée avant le début du mois du Ramadan de l’année 2024 de l’alimentation animale composée, et l’accélération de la résolution de tous les problèmes qui sont de nature à impacter le coût et la qualité des aliments pour bétail, et la fluidité des opérations d’approvisionnement.

Ces dispositions interviennent, à l’issue de la réunion de coordination, autour du secteur des aliments pour bétail, ayant été consacrée à l’examen de la situation de l’approvisionnement, des prix et les moyens susceptibles d’en poursuivre la maîtrise des coûts, en vue de consolider, davantage, les filières de production, et le pouvoir d’achat du consommateur, outre la préservation de la pérennité des entreprises opérant dans le secteur, dans le cadre d’une approche participative entre les différentes parties, en présence de tous les intervenants.

Le ministère appelle l’ensemble des intervenants à modérer leur politique de prix, conformément à ces dispositions, et à en comprimer les niveaux, en tenant compte du pouvoir d’achat du citoyen, parallèlement, avec l’approche de l’Aïd el-Idha, et à ne pas se laisser entrainer derrière les perturbations à même de les faire déraper, signalant que ses services œuvreront à traiter de tels éventuels dérapages dans le cadre des prérogatives qui leur sont dévolues, par la loi.

Le ministère ajoute que le public sera informé des dispositions supplémentaires, qui seront prises à temps.

Gnetnews