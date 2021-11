Tunisie : Le comité scientifique s’alarme de la situation en Europe, et préconise d’emboiter le pas à l’Autriche

Le membre du Comité scientifique de lutte contre le Coronavirus, Amen Allah Messaâdi, a fait état, ce mardi 16 novembre, « d’une détente relative » de la pandémie du Coronavirus en Tunisie, à travers le recul du taux des analyses positives et des décès, qualifiant d’alarmante la situation dans les pays européens.

Messaâdi a appelé à « la nécessité de préserver les indicateurs positifs, à travers l’intensification des campagnes de vaccination, et le respect des mesures préventives », imputant la situation dans nombre de pays européens à la non application de telles dispositions.

Selon ses dires, les cas enregistrés en Europe concernent, en majorité, des personnes non vaccinées, ou n’ayant pas achevé la vaccination, signalant que les dispositions frontalières sont en mesure de préserver la Tunisie contre toute autre vague, mais « les citoyens devront être les premiers soldats de la protection, à travers leur comportement en Tunisie, et à l’étranger ».

Le membre du Comité scientifique a appelé la catégorie d’âge de 40 ans et plus, parmi laquelle une forte proportion n’a pas reçu des doses de vaccin (un million de personnes), à se diriger vers les centres de vaccination pour éviter les cas graves, provoquant le décès ».

Le taux de vaccination dépasse les 50 %, soit 4 millions 700 mille Tunisiens complètement vaccinés, avec une cadence ascendante, a-t-il indiqué, signalant qu’ »on ne peut se débarrasser du coronavirus, qu’à travers l’acquisition d’une immunité collective à l’échelle mondiale ».

Messaâdi a indiqué que « toutes les éventualités restent envisageables, et l’instauration d’un confinement obligatoire pour les non vaccinés est possible, si la situation épidémique venait à se détériorer, comme c’est le cas en Autriche ».

Le membre du comité scientifique a indiqué que « la vaccination n’est pas obligatoire, mais c’est un acte civique et vise à instaurer une coexistence pacifique dans le cadre du respect », « nous comptons sur la prise de conscience des Tunisiens pour contribuer à un retour à une vie normale ».

Il a annoncé que « le comité scientifique allait étudier lors de sa prochaine réunion, les possibles évolutions en Tunisie ».

Ce faisant, toute personne ayant contracté le coronavirus, en recevant une seule dose du vaccin anti-covid, sera convoquée à en recevoir une 3ème, a-t-il fait savoir

Gnetnews