La Tunisie, premier pays arabe et africain le plus touchÃ© par lâ€™Ã©pidÃ©mie, le dÃ©luge des contaminations continue

La Tunisie, premier pays arabe et africain le plus touché par l’épidémie, le déluge des contaminations continue

La crise sanitaire s’exacerbe de jour en jour en Tunisie, qui est désormais classée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), comme première dans le monde arabe et en Afrique en termes de nombre de contaminations et de décès.

Partout dans le pays, les autorités politiques et sanitaires centrales, régionales et locales sont dans un état d’alerte maximum face à un déluge de contaminations, une courbe de décès en ascension continue, et des urgences bondées et dépassées…face au déferlement incessant des malades.

De là à dire que le système de santé, déjà en souffrance à l’ère pré-covid, s’est effondré, il n’y a qu’un pas que certains initiés parmi le personnel médical et paramédical n’hésitent pas à franchir.

La guerre contre le Covid s’intensifie et les soldats sont toujours au front déterminés à la gagner, mais cet ennemi invisible s’annonce féroce, avec ses souches en mutation constante, notamment ce variant indien, dit Delta, d’une contagiosité extrêmement forte, s’attaquant à ses proies, sans distinction d’âge, ni de catégories.

Cette quatrième vague des plus virulentes qui dépasse de loin les pronostics les plus pessimistes n’en est qu’à sa première phase…les milieux scientifiques et médicaux prévoient un pic dans les deux à trois prochaines semaines, où le nombre de cas et de décès risque de doubler…

Ces appréhensions sont confortées par les chiffres qui se situent désormais à des niveaux très élevés.

8 315 nouveaux cas positifs, et 4 087 hospitalisations

Le ministère de la Santé a recensé, à la date du 07 juillet, 8 315 nouveaux cas positifs au virus, après la parution des résultats de 23 952 tests de dépistage, soit un taux de positivité de 34,72 %.

Le bilan s’élève désormais à 473 229 contaminations sur un ensemble de 1 871 273 analyses en laboratoire.

A la même date, 126 malades ont succombé à la maladie, portant le bilan à 15 861 décès.

Les établissements de soins connaissent une affluence grandissante de malades Covid+. A ce stade, quelque 4 087 malades sont hospitalisés ; 3 556 dans le secteur public et 531 dans le secteur privé. Sur l’ensemble, 630 sont placés en réanimation et 159 sous respiration artificielle.

Les hôpitaux ont enregistré un nombre d’admissions record au cours des dernières 24 heures, avec 403 malades nouvellement alités, portant le total des patients pris en charge dans les structures hospitalières des suites d’une infection par le Coronavirus depuis l’avènement de la pandémie, à 20476.

Gnetnews