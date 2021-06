La Tunisie prépare sa 2ème participation au prestigieux concours culinaire, Bocuse d’Or à Lyon

Pour la deuxième année consécutive, la Tunisie participe au célèbre concours culinaire Bocuse d’Or, dans la ville française de Lyon. Pour l’occasion, Moncef Ben Amara, l’un des meilleurs chef tunisien de sa génération, a été choisi pour représenter la nation, accompagné d’un jeune commis, Seif Dine Chaabeni.

La récompense sera remise les 26 et 27 septembre au même moment que le Salon International de la Restauration, de l’Hôtellerie et de l’Alimentation (SIRHA), dédié à la gastronomie et à la restauration.

Nous avons pu rencontrer l’équipe qui ira défendre les couleurs du pays, lors d’une conférence de presse organisée à Tunis ce mercredi 30 juin.

Le Bocuse d’Or a été lancé par le célèbre chef français Paul Bocuse en 1987. Ce concours culinaire d’exception est comparable à un championnat du monde de la cuisine. Il se déroule tous les deux ans. Le concept consiste a réunir 24 jeunes chefs du monde entier afin qu’ils réalisent un menu imposé en 5h30 de temps. Pour cette édition, le thème qui a été choisi est « Le paleron de boeuf et la tomate cerise en Take Away ». C’est ensuite un jury composé des meilleurs chefs de la planète qui départagera les candidats.

En 2019, pour sa première participation, la Tunisie est arrivée malheureusement dernière du concours. Selon le chef Wafik Belaid, président de la « Team Tunisia », il s’agissait là d’un échauffement et espère une place en milieu de tableau pour cette année.

« Notre objectif principal est de démontrer le savoir faire tunisien à l’international et non de faire connaître la gastronomie tunisienne », précise le chef Belaid. Un challenge de haut niveau qui devra être relevé par le duo composé de Moncef Ben Amara, jeune chef de la cuisine de l’hôtel Dar El Marsa, en banlieue Nord de Tunis, et de Seif Dine Chaabeni, commis et encore étudiant à l’Académie des Chefs.

Ils seront coachés par Wafik Belaid, mais aussi par Walid Bousnina, grand chef tunisien mondialement connu, qui a démontré son talent dans plusieurs pays du monde, depuis maintenant 20 ans.

Pour autant, la participation de la Tunisie au Bocuse d’Or nécessite un budget considérable pour une meilleure réussite. Ainsi, le ministère du Tourisme et l’Office national du tourisme tunisien sont partenaires de ce projet. Ils ont notamment contribué à l’inscription de la Tunisie au concours. Mais ce n’est pas suffisant. En effet, l’équipe tunisienne devra transporter elle-même son matériel depuis Tunis jusqu’à Lyon, également les produits qui serviront à la préparation du menu, sans compter les frais de déplacements de l’équipe.

« Nous avons tablé sur un budget d’environ 250.000 dinars », nous dit le chef Belaid. Une somme qui reste dérisoire par rapport à d’autres pays, comme les Etats-Unis, arrivés premiers à la dernière édition, qui ont déboursé 600.000 dollars.

L’équipe tunisienne fait donc appel à la générosité de tous les Tunisiens, d’ici ou d’ailleurs, qui peuvent participer aussi bien financièrement que matériellement.

En attendant, c’est sans relâche que le chef-candidat Moncef Ben Amara s’entraîne comme il peut afin d’atteindre le niveau d’excellence qu’exige le concours. « Pour l’instant, nous nous entraînons à l’hôtel Dar El Marsa qui a bien voulu nous prêter ses cuisines, mais nous manquons cruellement de matériel et de matière première », nous dit-il.

En effet, pour exemple, un paleron de bœuf en Tunisie ne coûte pas moins de 270 dinars la pièce. De plus, la tomate, élément phare du menu puisqu’elle devra être présente à la fois dans l’entrée, le plat et le dessert, est une variété qui n’est pas la même qu’en France. « Afin de nous mettre toutes les chances de notre côté, nous travaillons avec des ingénieurs agronomes qui nous aident à nous orienter vers la meilleure variété que nous pouvons trouver en Tunisie ».

Bientôt toute l’équipe entrera dans une période de « quarantaine culinaire », puisqu’ils seront nuit et jour à l’hôtel Dar El Marsa, pendant un mois et demi afin de s’entraîner pour le jour J.

Wissal Ayadi