La Tunisie projette de revoir le plan d’orientation pour l’amÃ©nagement du territoire national

La Tunisie projette de revoir le plan d’orientation pour l’aménagement du territoire national

Le ministère de l’Equipement et de l’Habitat s’apprête à lancer un deuxième appel d’offres portant sur l’étude du plan d’orientation pour l’aménagement du territoire national à la fin de septembre 2022.

L’élaboration de l’étude démarrera au mois de février 2023, d’un coût estimé à 3,5 millions de dinars, indique un communiqué du ministère, à l’issue d’une séance de travail consacré au suivi de l’activité de la direction générale de l’aménagement du territoire.

Le même département ajoute que les études des plans d’orientation pour l’aménagement des agglomérations urbaines démarreront en novembre 2022 dans les villes de Tataouine, Zaghouan, Mehdia, Médenine, Monastir, Sfax…

L’élaboration d’un dossier d’appel d’offres pour l’étude de l’aménagement territorial et des régions menacées par les changements climatiques, débutera en janvier 2023.

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani, a appelé « à davantage de coordination entre les différents ministères et les organismes concernés en vue de terminer l’élaboration de ces plans d’orientation dans les délais les plus proches, de manière à ce qu’ils soient un cadre de coordination pour les différents secteurs économiques ».

La réunion a planché, en préambule, sur les principales études en cours ou programmées, menées sous l’égide de la direction générale de l’aménagement du territoire. Elles sont au nombre de 28, dont le coût est estimé à 7 millions de dinars.

Gnetnews