La Tunisie rÃ©affirme son rejet du dÃ©placement des Palestiniens et son soutien aux pays arabes

La Tunisie réaffirme son rejet du déplacement des Palestiniens et son soutien aux pays arabes

La Tunisie a exprimé, dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, son opposition catégorique aux appels au déplacement des habitants de la Bande de Gaza, dénonçant les tentatives visant à mettre un terme à la cause palestinienne. Elle a souligné que malgré l’occupation brutale, le peuple palestinien continue de défendre sa terre avec dignité et persévérance.

Dans ce contexte, Tunis a également réaffirmé son soutien total à l’Égypte, à l’Arabie Saoudite et à la Jordanie face aux pressions et aux manœuvres susceptibles de menacer leur souveraineté et leur stabilité. Elle a assuré son appui aux mesures prises par ces pays pour préserver leur sécurité nationale.

Le ministère a salué la résistance du peuple palestinien, mettant en avant son courage face à l’occupation et sa détermination à défendre son territoire et son identité nationale. Il a appelé les peuples arabes, islamiques et la communauté internationale à rejeter tout projet de déplacement forcé des Palestiniens, le qualifiant de prolongement des injustices historiques dont ils ont été victimes.

Enfin, la Tunisie a réitéré son engagement indéfectible en faveur des droits légitimes du peuple palestinien et de l’établissement d’un État indépendant sur l’ensemble de son territoire, avec Al-Qods Al-Sharif comme capitale.

Gnetnews