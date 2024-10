La Tunisie réaffirme son soutien au Liban face à l’escalade militaire

Le ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Mohamed Ali Nafti, a eu ce mardi 1er octobre 2024, un entretien téléphonique avec son homologue libanais, Abdallah BouHabib. Ce dernier a réaffirmé la volonté des autorités libanaises de coordonner avec la Tunisie afin de faciliter le rapatriement des membres de la communauté tunisienne souhaitant regagner leur pays, en raison de l’escalade militaire actuelle au Liban.

Dans la même journée, Mohamed Ali Nafti a également rencontré Tony Frangié, l’ambassadeur de la République Libanaise en Tunisie. Le ministre a profité de l’occasion pour réitérer le soutien indéfectible et la solidarité totale de la Tunisie envers le Liban, exprimant la position ferme du gouvernement et du peuple tunisien face à l’agression qui menace la souveraineté, la sécurité et l’intégrité territoriale du pays frère.

De son côté, l’ambassadeur Frangié a tenu à informer le ministre de l’évolution de la situation sur le terrain, tout en exprimant sa reconnaissance pour le soutien de la Tunisie et ses positions en faveur du peuple libanais en cette période critique.

Gnetnews