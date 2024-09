La Tunisie réaffirme son soutien inconditionnel à la Palestine lors de la réunion de l’Union parlementaire Arabe au Caire

L’Assemblée des représentants du peuple a participé à la 35e session extraordinaire du Comité exécutif de l’Union parlementaire arabe, qui s’est tenue le mercredi 25 septembre 2024 au Caire. La délégation tunisienne était représentée par Badreddine Gammoudi, vice-président chargé des relations avec le pouvoir judiciaire, les instances constitutionnelles et nationales.

Lors de cette réunion, les participants ont abordé les récents événements en Palestine et ont convenu d’inclure un point d’urgence au nom du groupe parlementaire arabe à l’ordre du jour de la 149e Assemblée générale de l’Union interparlementaire. Ils ont également discuté des travaux et des activités des commissions permanentes de l’Union parlementaire arabe et de la mise en place de mécanismes appropriés pour renforcer et développer ses actions.

Dans son intervention, M. Gammoudi a réaffirmé la position de principe et le soutien inébranlable de la Tunisie envers la cause palestinienne, soulignant la nécessité de restituer les droits historiques du peuple palestinien, victime de l’occupation israélienne. Il a exprimé le soutien total de la Tunisie, à la fois de son gouvernement et de son peuple, au combat légitime des Palestiniens pour la création d’un État indépendant avec Jérusalem pour capitale.

Le représentant tunisien a également insisté sur la nécessité de renforcer le soutien à la résistance palestinienne et libanaise, tout en plaidant pour l’unité des positions arabes face à ce qu’il a décrit comme les signes d’effondrement de l’occupation israélienne sous les coups de la résistance, et l’érosion de son tissu économique et social.

Il a, par ailleurs, appelé à la formation d’une commission parlementaire arabe chargée de proposer des mesures de pression contre Israël, en utilisant les atouts économiques, géographiques et financiers des pays arabes. Il a également évoqué la possibilité d’activer le traité de défense arabe commune, qui stipule que toute agression contre un État arabe est considérée comme une agression contre tous les autres, appelant à une solidarité accrue face à toute atteinte à l’un des États membres.

