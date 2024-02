La Tunisie réceptionne deux frégates de surveillance de ses côtes, un don du Japon

La Tunisie a réceptionné hier, lundi 26 février, deux frégates de surveillance, Hannibal 3 et Hannibal 4, un don du Japon, et destinés à la lutte contre la pêche anarchique.

Une cérémonie a eu lieu, à cette occasion, au port de la Goulette, en présence du ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, et l’ambassadeur du Japon à Tunis, Takeshi Osuga, la représentante résidente de l’agence japonaise de coopération internationale (JICA) à Tunis, Mayumi MIYATA, ainsi que des cadres supérieurs de certains ministères.

Ces deux frégates vont contribuer à renforcer la surveillance des côtes tunisiennes en vue de contrer toutes les formes de pêche anarchique, a déclaré le ministre de l’Agriculture.

« La richesse halieutique a connu, au cours des dernières années une violation claire, il en a résulté le lancement de deux mises en garde successives de la part de l’Union européenne, ce qui fait que notre pays soit menacé de ne plus exporter, dans l’hypothèse d’un troisième avertissement dans ce domaine », a-t-il prévenu.

Le ministre a, dans ce contexte, affirmé son soutien à l’ensemble des pêcheurs, les exhortant à conjuguer leurs efforts pour que la loi soit appliquée à tous, en vue de mettre un terme à la pêche anarchique et de préserver les réserves nationales de poissons, de manière à garantir le droit des générations futures d’une part, et de poursuivre les exportations et les entrées de devises, d’autre part.

