La Tunisie reÃ§oit ce lundi plus de 187 mille doses de vaccin Pfizer des Ã‰tats-Unis, prÃ¨s de 2 millions de doses US rÃ©ceptionnÃ©es au total

La Tunisie reçoit ce lundi plus de 187 mille doses de vaccin Pfizer des États-Unis, près de 2 millions de doses US réceptionnées au total

Les États-Unis ont fait don ce lundi 13 septembre de 187.960 doses supplémentaires de vaccin Pfizer à notre pays, à travers le mécanisme Covax.

La Tunisie aura reçu depuis juillet 2021 près de 2 millions de doses de vaccin de la part des Etats-Unis, indique l’ambassade US à Tunis, dans un communiqué dont Gnetnews a reçu une copie.

L’ambassadeur américain, Donald Blome, a déclaré que « les Etats-Unis étaient engagés en faveur du soutien du peuple tunisien, dans ses efforts constants à lutter contre la pandémie du Covid-19 ; notre objectif est de sauver des vies, et de mettre à disposition des vaccins sûrs et efficaces, pour le plus grand nombre de Tunisiens, le plus rapidement possible. »

Une délégation officielle comptant notamment le chargé du ministère de la Santé Ali Mrabet et le diplomate US ont réceptionné ce matin cette cargaison à l’aéroport Tunis-Carthage.

Gnetnews