Tunisie : Lâ€™Ã©pidÃ©mie continue Ã  rÃ©gresser, risque dâ€™une nouvelle vague en octobre

Tunisie : L’épidémie continue à régresser, risque d’une nouvelle vague en octobre

L’épidémie continue à régresser en Tunisie, mais on n’est pas tiré d’affaire pour autant, avec le spectre encore présent d’une nouvelle vague. Les milieux scientifiques et médicaux prévoient un nouveau pic épidémique en octobre, réitérant l’appel aux Tunisiens de se faire vacciner, seul moyen de s’immuniser contre le virus.

Même si l’effectif des vaccinés a fait un bond en avant, à la faveur des journées de vaccination massive, on est encore loin de l’objectif tracé, de vacciner la moitié de la population d’ici octobre.

Actuellement, près de 3 millions de Tunisiens ont parachevé la vaccination contre le Covid-19. Quelque 486 559 personnes ont reçu le vaccin, samedi 11 septembre, cinquième journée de vaccination massive.

Sfax et Tunis viennent en première position avec 49 870 et 49 458 vaccinés.

Côté indicateurs épidémiques, le dernier communiqué du ministère de la Santé fait état de 780 nouveaux cas testés positifs au Covid-19 à la date du 11 septembre, sur un ensemble de 7190 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 10,85 %.

Le bilan s’élève désormais à 685 799 contaminations, sur un ensemble de 2 738 005 analyses en laboratoire.

Quelque 4824 personnes ont été déclarées guéries au cours des dernières 24 heures, portant le total à 666 431 guérisons.

La Tunisie déplore, à ce stade, 24 244 morts des suites du Covid-19, dont 12 décès signalés à la même date.

Les hôpitaux et cliniques accueillent, à l’heure qu’il est, 2241 patients, dont 16 nouvelles admissions enregistrées les dernières 24 heures. Sur l’ensemble, 443 sont placés en réanimation et 102 en soins intensifs dans les secteurs public et privé.

