La Tunisie reçoit plus de 158 mille doses du vaccin AstraZeneca, qui sera administré bientôt aux plus de 60 ans

La Tunisie a reçu hier dimanche une nouvelle cargaison du vaccin anti-Covid, AstraZeneca, constituée de plus 158 mille doses.

Ce nouveau lot du vaccin anglo-suédois, le troisième, a été reçu dans le cadre du mécanisme Covax.

La Tunisie compte lever bientôt la suspension sur l’utilisation de ce vaccin, ayant suscité une large controverse à travers le monde, du fait de ses effets indésirables.

Selon le DG de l’Institut Pasteur, et directeur de la campagne nationale de vaccination, le vaccin AstraZeneca est sûr et efficace, et devra être utilisé comme les autres vaccins ; ses effets indésirables sont très rares, à-t-il affirmé, dans une déclaration médiatique.

Ce vaccin sera administré, en Tunisie, aux plus de 60 ans, comme c’est le cas d’ailleurs dans plusieurs pays du monde.

Au cours des trois derniers jours, la Tunisie a reçu quelque 281. 400 vaccins contre le Coronavirus, dont 25.000 doses du vaccin russe spoutnik, 98.000 doses du vaccin Pfizer, outre les 158.400 doses d’AstraZeneca.

D’autres lots de vaccins sont attendus, ce qui est à même d’accélérer la cadence de la campagne de vaccination. D’ici juin, la Tunisie aura reçu 760 mille doses de vaccins dont 50 % Pfizer et 50 % AstraZeneca.

Selon les derniers chiffres officiels, 570 553 Tunisiens ont été vaccinés contre le Coronavirus à la mi-Mai, dont 178 486 ont reçu la deuxième dose.

Quelque 1 729 386 sont inscrits sur la plateforme Evax, et attendent leur tour pour se faire inoculer la fameuse injection contre ce virus.

