La Tunisie rÃ©compensÃ©e par l’OMS pour avoir Ã©radiquÃ© la polio, qui fait sa rÃ©apparition dans le monde

La Tunisie récompensée par l’OMS pour avoir éradiqué la polio, qui fait sa réapparition dans le monde

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) récompense la Tunisie pour avoir éradiqué la poliomyélite.

Lors d’une rencontre les ayant réunis hier, mercredi 05 octobre 2022, au siège du ministère, le représentant de l’OMS en Tunisie, Ibrahim Zik a remis au ministre de la Santé, Ali Mrabet, un satisfecit, en hommage aux efforts de la Tunisie d’avoir éradiqué la polio chez les enfants depuis plus de 20 ans.

La poliomyélite est une maladie virale contagieuse et sournoise, touchant le système nerveux et peut provoquer une paralysie généralement des jambes.

Eradiquée dans plusieurs pays du monde, la polio a été dépistée cet été, pour la première fois depuis une décennie, chez un adule non-vacciné aux Etats-Unis. Le virus de cette maladie infectieuse a été, par ailleurs, détecté dans les eaux usées de Londres et de New-York, ce qui a suscité une profonde inquiétude au sein de la communauté scientifique.

Ce faisant, Zik et Mrabet ont évoqué les programmes de coopération et de partenariat entre la Tunisie et l’OMS dans le domaine sanitaire, et les perspectives de les développer.

Mrabet a affirmé que son ministère est résolu à mettre en œuvre les plans d’action conjoints et autres programmes visant à promouvoir la prestation du dispositif national de santé, et d’assurer la couverture sanitaire intégrale.

Le représentant de l’OMS a, pour sa part, renouvelé la détermination de l’organisation à poursuivre le développement des domaines de partenariat et à les diversifier.

Gnetnews