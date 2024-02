La Tunisie réitère à Brazzaville son appel pour un règlement pacifique de la crise libyenne

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a affirmé la position de la Tunisie en faveur d’une solution politique en Libye et sa détermination à œuvrer pour une convergence des points de vue des différentes parties libyennes, et ce, dans l’objectif de parvenir à un règlement pacifique sur la base d’une solution libyo-libyenne, loin de toute ingérence étrangère, ce qui est de nature à préserver l’unité de la Libye et à assurer la sécurité et la stabilité pour son peuple.



Intervenu lors de la réunion du Comité de Haut Niveau de l’Union africaine sur la Libye, le 5 février 2024, à Brazzaville, le ministre a rappelé la position du président de la république, ayant soutenu cette position de principe aussi bien lors du Forum de dialogue politique libyen, tenu le 9 novembre 2020, en Tunisie, sous l’égide des Nations Unies, qu’à l’occasion de sa visite officielle en Libye suite à la prise de fonctions, le 17 mars 2021, des autorités libyennes issues du processus de Genève, et ce, en appelant les frères libyens à unifier leurs positions autour d’un projet national global.

Ce projet permettra non seulement de restaurer la sécurité et la stabilité de la Libye, mais aussi de renforcer son rôle dans la préservation de la sécurité de la région, tout en l’épargnant de nouvelles tensions et menaces sécuritaires, et ce, en collaboration avec toutes les parties et instances internationales actives, et en premier lieu l’Union Africaine et les Nations-Unies.

Le ministre a appelé à la conjugaison des efforts en vue d’ une réconciliation nationale globale en Libye.