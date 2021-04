La Tunisie réitère sa position aux côtés de l’Egypte dans l’affaire du barrage d’Ennahdha

Le président de la république, Kaïs Saïed, a réitéré « la position constante de la Tunisie, aux côtés de l’Egypte au niveau des différents forums régionaux et internationaux, en vue de parvenir à une solution consensuelle et équitable au dossier du barrage d’Ennahdha, ce qui est à même de préserver les droits historiques du peuple égyptien aux eaux du Nil ».

Recevant hier jeudi, le ministre des Affaires étrangères égyptien, Sameh Chokri, à Carthage qui lui a transmis un message de son homologue égyptien, Abdelfattah al-Sissi, lié au barrage de la renaissance, le chef de l’Etat a affirmé que « la sécurité nationale égyptienne est un pilier principal de la sécurité nationale arabe », rapporte un communiqué de la présidence.

Le chef de l’Etat a, par ailleurs, souligné « la forte détermination de la Tunisie à renforcer les liens de fraternité avec l’Egypte, et à promouvoir les relations de coopération et de partenariat, conformément à de nouvelles visions, et selon un esprit commun, ce qui est à même de concrétiser les aspirations des deux peuples frères, pour plus de stabilité et de développement ».

Le chef de la diplomatie égyptienne s’est dit, quant à lui, « fier des résultats de la dernière visite du chef de l’Etat en Egypte, et sa détermination à assurer la poursuite de l’action commune dans tous les domaines. »

Il a ajouté que sa visite en Tunisie s’inscrivait dans le cadre d’une tournée africaine, et qu’il avait « informé le chef de l’Etat des dernières évolutions du barrage d’Ennahdha et des efforts déployés par son pays, pour parvenir à un accord équitable et légal ».

Le grand barrage d’Ennahdha, construit par l’Ethiopie, est objet de conflit entre ce pays, l’Egypte et le Soudan qui se disputent les eaux du Nil.

Gnetnews