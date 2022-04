La Tunisie rejette toute ingérence dans ses affaires intérieures suite la déclaration du président turc (MAE)

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger a exprimé son extrême étonnement envers la déclaration faite par le président turc, Recep Tayyip Erdogan, au sujet de la Tunisie.

Dans un communiqué rendu public hier soir, mardi 05 avril, le ministère affirme que cette déclaration est une ingérence inacceptable dans les affaires intérieures, et s’oppose totalement avec les liens fraternels liant les deux pays et les deux peuples, et avec le principe du respect réciproque en matière de relations entre pays.

Le ministère ajoute que « la Tunisie s’attache à l’indépendance de sa décision nationale, et rejette, avec fermeté, toute tentative d’ingérence dans sa souveraineté, les choix de son peuple et le fait de mettre en doute son processus démocratique, irréversible ». Et cela « à mesure qu’elle s’engage en faveur des constantes de sa politique étrangère, et sa détermination à bâtir des relations étroites avec les pays frères et amis, fondées sur la coopération, la concertation et la confiance réciproque. »

« La Tunisie est un Etat libre et indépendant, son peuple est souverain et est le seul habilité à choisir le processus de réalisation de la liberté réelle préservant sa sécurité et sa dignité, consolidant ses droits, et ses acquis et rompant avec les subsistances du passé, et avec le processus de démocratie formelle qui n’a rien à avoir avec la volonté des Tunisiens et des Tunisiennes ».

Le président turc avait considéré la dissolution de l’Assemblée élue en Tunisie, comme étant « un coup porté à la volonté du peuple tunisien », et « une atteinte à la démocratie ».

Gnetnews