La Tunisie rejette toute tentative de partition de la Libye (KaÃ¯s SaÃ¯ed)

La Tunisie rejette toute tentative de partition de la Libye (Kaïs Saïed)

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu ce vendredi 10 Juin, la ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale libyenne, Najla Mangoush, en visite d’une journée à Tunis, avec son homologue algérien, Ramtam Lamamra.

Saïed a rappelé « la position constante de la Tunisie envers la situation en Libye, fondée sur le soutien d’une solution interlibyenne, loin des ingérences étrangères, et attachée à l’unité de ce pays », signalant que « la sécurité et la stabilité de la Libye et de la Tunisie sont indissociables ».

Il a, encore, affirmé que « la Tunisie rejetait toute tentative de partition de la Libye », réitérant ses dispositions « à se tenir aux côtés des frères libyens pour appuyer leurs efforts de parvenir à un règlement politique, permettant au peuple libyen de se consacrer au développement et à la reconstruction ».

« La Tunisie respecte les choix du peuple libyen, et est confiante qu’il dispose de tous les moyens, lui permettant de sortir de cette situation critique, malgré la difficulté de la conjoncture régionale et internationale, l’acuité et la multiplicité des défis posés », a souligné le chef de l’Etat.

Najla Mangoush a présenté « un exposé sur les évolutions en Libye, et les efforts déployés en vue d’instaurer un dialogue fédérateur balisant le terrain à des prochains pas politiques, et protégeant la Libye des dangers de la partition et de l’ingérence étrangère ».

Mangoush a exprimé « la reconnaissance » de la Libye envers « la position constante de la Tunisie », et son rôle agissant pour pousser vers « un règlement sain » de la crise.

