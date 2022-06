Tunisie : Lamamra remet un message Ã©crit de Tebboune Ã  SaÃ¯ed, et admet le principe de non-ingÃ©rence

Tunisie : Lamamra remet un message écrit de Tebboune à Saïed, et admet le principe de non-ingérence

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu ce vendredi 10 Juin, le ministre des Affaires étrangères algérien, Ramtam Lamamra, qui lui a transmis un message écrit de son homologue algérien, Abdelamjid Tebboune.

Le chef de l’Etat a passé en revue « les principales étapes historiques mémorables ayant réuni la Tunisie et l’Algérie », affirmant « la profondeur du sentiment de fraternité et de communauté de destins entre les deux peuples ; lequel construit un avenir commun fondé sur les principes de solidarité et de cohésion ; et appelle à une action conjointe afin que les relations tuniso-algériennes restent privilégiées et exemplaires, malgré les tentatives désespérantes de les parasiter ».

Saïed a rappelé « la visite historique de Abdelmajid Tebboune à notre pays en décembre 2021, et ses importants résultats », indique un communiqué de la présidence.

Il a appelé « à accélérer la tenue des échéances bilatérales, en prime la haute commission mixte, en vue de développer les différents domaines de coopération tuniso-algériens et de hisser le partenariat solidaire entre les deux pays aux plus hauts niveaux ».

Lamamra a exprimé « la fierté de Abdelmajid Tebboune du niveau des relations de fraternité, de confiance et de partenariat entre la Tunisie et l’Algérie, et sa foi que ces relations stratégiques demeureront étroites, et constantes, et seront consolidées, la prochaine période, sur tous les plans ».

Ramtam Lamamra a affirmé que son pays est « soucieux de la réussite de la Tunisie, sa stabilité et la non-ingérence dans ses affaires intérieures, et respecte les choix de sa direction, et a confiance dans sa capacité à servir l’intérêt de la Tunisie, la prochaine période ».

Cette rencontre a porté sur de nombreux sujets liés à la coopération bilatérale, notamment au niveau de la circulation des personnes entre les deux pays, outre les principaux dossiers régionaux et internationaux d’intérêt commun, en prime le dossier libyen.

Les deux parties ont affirmé « la convergence des points de vue entre l’Alger et Tunis, sur la nécessité de parvenir à une solution politique libo-libyenne, sans ingérence extérieure, ce qui préserve l’unité de ce pays, et renforce la stabilité de la région ».

Gnetnews